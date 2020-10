Seine Lebenssituation war so „verdrießlich“. Deshalb griff ein 33-Jähriger aus dem Bezirk Klagenfurt am 11. Oktober in Pörtschach aus Wut zu einem Stanleymesser und zerkratzte den Pkw einer 58-Jährigen. Beamte der Polizeiinspektion Pörtschach konnten ihn ebenfalls überführen, ein zweites Auto beschädigt zu haben. Der Mann ist geständig; der Schaden beträgt mehrere tausend Euro.