Ein 63-Jähriger kollidierte am Sonntag im Ortsgebiet von Seekirchen mit einem Fußgänger. Der 15-Jährige stürzte und verletzte sich. Am 18. Oktober 2020, gegen 15:20 Uhr, kam es im Ortsgebiet von 5201 Seekirchen am Wallersee zu einem Verkehrsunfall mit Verletzung. Dabei kollidierte ein 63-jähriger PKW-Lenker aus der Umgebung mit einem 15-jährigen Fußgänger. Der Fußgänger wurde unbestimmten Grades, vermutlich jedoch leicht, verletzt in das Unfallkrankenhaus nach Salzburg gebracht. Ein bei dem PKW-Lenker durchgeführter Alkomattest verlief negativ.