Die Person, von der der Alarmruf stammt, möchte anonym bleiben, sie ist schon lange in der Ausbildung für Sozialberufe tätig. Name und Position sind der „Krone“ bekannt. Was treibt sie an? „Mir wäre es sehr wichtig, dass hinsichtlich der Qualität einer Pflegeausbildung nicht nur die Anzahl der Auszubildenden medial betont wird, sondern auch die fachlichen bzw. sozialen Kenntnisse und Fertigkeiten thematisiert werden.“