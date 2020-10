Der Mann fuhr an mehreren Warnschildern mit der Aufschrift Gletscherspalten oder Einsturzgefahr vorbei. Auch ein Absperrband ignorierte er. In der Folge stürzte der Wintersportler fünf Meter in eine Querspalte des Gletschers ab und kam auf einer Schneebrücke zu liegen. Der Niederländer hatte Glück im Unglück: Er konnte von der Pistenrettung und der Besatzung des Notarzthubschraubers Alpin2 unverletzt geborgen werden.