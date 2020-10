Die Gefahr eines Fußball-Lockdowns im Amateurbereich ist groß. Österreichweit. In Salzburg ist dieser im Tennengau ohnehin gegeben. ÖFB-Präsident Windtner verhandelte am Samstag mit Sportminister Kogler. „Wir kämpfen gegen die komplette Stilllegung“, betonte Windtner. Er unterlegte das mit Zahlen. Von 38.383 angesetzten Spielen seit dem Sommer konnten 36.841 durchgeführt werden. Rund 96 Prozent. Was für Windtner für die disziplinierte Umsetzung des Präventionskonzepts spricht.