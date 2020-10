„Natürlich ist es ein bürokratischer Mehraufwand für das gestresste Personal in der Gastronomie“, seufzt der oö. Wirtesprecher Thomas Mayr-Stockinger. „Aber wenn es für die Gesundheit hilft “ Seine Befürchtung: Durch die Registrierpflicht in den Lokalen verlagert sich das Feiern in den privaten Bereich, der nicht kontrolliert wird. Er würde sich ein einheitliches digitales System per Smartphone zur Gästeregistrierung wünschen. „Im 21.…Jahrhundert müsste das möglich sein.“ Von Ausweiskontrollen hält Mayr-Stockinger so wenig wie sein Kollege, der Linzer Gastwirt Edi Altendorfer.