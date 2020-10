Nur ein paar aktuelle Corona-Stichworte: * 1672 neue Infizierte in 24 Stunden, ein absoluter Sonntags-Rekord in Österreich - am Sonntag vor einer Woche war der Wert noch halb so hoch gelegen. * Wegen Covid in Spitalsbehandlung befinden sich mittlerweile 740 Menschen, knapp ein Fünftel von ihnen auf Intensivstationen. * Frankreich meldete mehr als 32.000 Neuinfizierte, Italien, gerade noch recht stolz auf die relativ milden Zahlen, kletterte auch schon wieder über die 10.000-er-Grenze. * In Europa übersprang die Zahl der Corona-Toten mittlerweile die 200.000-er-Marke. Über all diese harten Fakten berichten wir heute in der „Kronen Zeitung“ - wer das für Panikmache hält, dem ist nicht zu helfen.