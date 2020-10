Villarreal hat am Sonntag in der spanischen Fußball-Meisterschaft die Tabellenführung übernommen. Das Team von Trainer Unai Emery gewann das Prestigeduell mit Nachbar Valencia dank Treffern von Paco Alcacer (6./Elfmeter) und Dani Parejo (69.) im eigenen Stadion mit 2:1 und zog um einen Punkt an Real Madrid vorbei. Die „Königlichen“ hatten am Samstag überraschend zu Hause gegen Cadiz mit 0:1 verloren, haben aber auch ein Spiel weniger ausgetragen als der neue Leader.