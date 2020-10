Eine zertrümmerte Windschutzscheibe und ein verletztes oder totes Reh. Solche Bilder tauchen vor dem geistigen Auge auf, denkt man an einen Unfall mit einem Wildtier. In der Tiroler Ortschaft Leutasch bot sich den Einsatzkräften am Samstag ein etwas anderes Bild: Nach der Kollision mit einer Hirschkuh, ging das Auto eines 51-Jährigen in Flammen auf.