Es war in der 7. Minute: Virgil van Dijk spielt sich frei, legt den Ball auch an Pickford vorbei - doch dann diese unfassbar harte und vor allem rücksichtslose Grätsche des Everton-Keepers. Der Liverpool-Star windet sich am Boden vor Schmerzen. Aber einen Pfiff gibt‘s vom Schiedsrichter nicht, denn Van Dijk soll im Abseits gestanden haben.