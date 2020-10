Kurz nach 14 Uhr fuhr der 64-jährige Südoststeirer mit seinem Rennrad auf der L272 von Mehlteuer kommend in Richtung Tiefernitz. Dabei geriet er aus bislang unbekannter Ursache ohne Fremdbeteiligung aufs Bankett, wobei er mit dem Rad ins Wanken geriet. Nachdem der 64-Jährige seine Füße nicht mehr rechtzeitig aus den Pedalen (Clips) bekam, stürzte er im Bereich des Straßengrabens. Dabei wurde er am Bein schwer verletzt und in der Folge vom Roten Kreuz ins LKH Feldbach eingeliefert.