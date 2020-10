FPÖ-Triller gegen Spital

Die FPÖ will indes eine Kostenprüfung für das geplante Leitspital in Stainach-Pürgg unterstützen. Die Anti-Leitspital-Initiative „Biss“ forderte das mit einer Petition. FPÖ-Landtagsabgeordneter Marco Triller kündigt dafür volle Unterstützung im Ausschuss an: „Dieses schwarz-rote Projekt ist dazu prädestiniert, ein Millionengrab zu werden.“