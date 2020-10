„Es war schon anstrengend, aber völlig platt war ich nicht“, sagt der 23-jährige Spätzünder, der erst seit dem Vorjahr in der Kampfmannschaft der „Giganten“ steht. Der erste Schritt Richtung NFL ist getan, der zweite wäre eine Einladung zu einem Trainingscamp nach Florida, wo die weltweit besten neun Talente nochmals durch den Fleischwolf gedreht werden.

Fleißig essen

„Ende November werde ich erfahren, ob ich dabei bin.“ Bis dahin muss der junge Mann noch viele Knödel essen. Obwohl Schaberl 102 Kilo auf die Waage bringt, ist er für die beste Football-Liga der Welt ein Leichtgewicht. „Mir wurde gesagt, dass ich zulegen muss. Etwa sieben bis zehn Kilo. Ich muss also viel trainieren und essen in den nächsten Wochen, deswegen stehe ich auch mit Sportwissenschaftlern in Kontakt.“