Bis dahin wird das Gratis-Impfprogramm für Kinder durchgeführt; Erwachsene können in dieser Zeit eine kostenpflichtige HPV-Impfung in Anspruch nehmen. Am 9. November werden dann wieder Grippe-Impftermine für die Woche ab 16. November vergeben. „Alle Grazerinnen und Grazer, die im vergangenen Jahr in der Impfstelle gegen Influenza geimpft worden sind, bekommen auch heuer sicher einen Termin“, verspricht Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer (KPÖ).