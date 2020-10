Der Freerider stürzte auf einer Höhe von 2700 Metern in eine tiefe Randkluftspalte beim Schmiedingerkess am Kitzsteinhorn. Die Bergretter der Ortsstelle Kaprun scheiterten bisher dabei, den Freerider zu bergen. „Er ist sehr tief in die enge Spalte gestürzt, die Seillänge reichte nicht, um zu ihm vorzudringen. Wir sind noch immer dabei - mittels Spaltenbergegerät - zum Gestürzten vorzudringen“, erklärt Einsatzleiter Harald Etzer. Er schätzt die Tiefe des Sturzes auf etwa 40 Meter. Auch der Schnee mache den 15 Bergrettern derzeit zu schafffen. Die Einsatzkräfte schaufeln sich derzeit den Weg frei. Auch die Alpinpolizei ist derzeit mit zwei Hubschraubern und drei Beamten vor Ort.