Terror-Paket und neuer Anstrich für Unterkünfte

Konkret in Planung ist etwa die Sanierung der Unterkünfte sowie der fliegerischen Infrastruktur in den Garnisonen in Langenlebarn im Bezirk Tulln. Ebenso saniert werden sollen auch die Unterkünfte am Truppenübungsplatz in Allentsteig im Bezirk Zwettl sowie sowie in der Wiener Neustädter Flugfeldkaserne. Im Rahmen eines eigenen Terror-Paketes sollen dem dort ansässigen Jagdkommando neue Aufklärungsmittel wie Drohnen zur Verfügung gestellt werden. Weiter nicht zu kurz kommen soll aber auch die Pioniertruppe in Melk. Das Geld soll dort vor allem in Transportfahrzeuge und Pionierpanzer fließen.