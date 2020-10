Vignette in Unterflurtrasse notwendig

Die Erweiterung der S36 durch die Asfinag geht somit wieder ein Stück voran. Vor fünf Jahren wurde die Unterflurtrasse in St. Georgen ob Judenburg fertiggestellt (hier ist, wie künftig auch in Unzmarkt, eine Vignette notwendig). Das Teilstück von Judenburg nach St. Georgen fehlt hingegen noch, dieses soll erst in einigen Jahren gebaut werden.