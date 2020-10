Dabei hatte Braathen schon im Vorjahr als 19-jähriger Teenager mit Platz sechs auf dem Rettenbachferner überrascht. In Kitzbühel-Slalom war er nach Halbzeit-Führung Vierter geworden. Man erzählt sich längst Wunderdinge über Braathen, der nach seinem Premierensieg verriet: „Der Hang hier ist so arg, dass man seine Einstellung ändern muss, um einen guten Lauf runterhämmern zu können“, erklärte der Jungstar in astreinem Englisch. „Hier musst du immer am Limit sein, um gewinnen zu können.“