In Tschechien wurde wegen der Coronavirus-Pandemie der Notstand ausgerufen. Die Zahl der Neuinfektionen stieg zuletzt stark an. Am Samstag kamen 8.713 neue Fälle hinzu, wie die Behörden am Sonntag bekanntgaben. Die Gesamtzahl der jemals Infizierten stieg damit auf knapp 169.000. Mehr als 1.350 Menschen starben seit Beginn der Pandemie in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung.