Regierung will Lehrer besser schützen

Premierminister Jean Castex sagte der Zeitung „Journal du Dimanche“, die Regierung arbeite an einer Strategie, um die Lehrer besser zu schützen. „Ich will, dass die Lehrer wissen, dass nach dieser gemeinen Tat das ganze Land hinter ihnen steht.“ Die Tragödie betreffe jeden in Frankreich, denn mit diesem Lehrer sei die Republik angegriffen worden.