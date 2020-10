Vor mehr als einer Woche hat Michael Wendler seinen „DSDS“-Juryjob an den Nagel gehängt und zudem mit Verschwörungstheorien rund um das Coronavirus für Aufsehen gesorgt. Einer, der den Eklat um den Schlagersänger ganz genau mitverfolgt hat, ist Joel. Kein Wunder, ist der 16-Jährige doch der Halbbruder des Ballermann-Stars. Was er zu der Aufregung um seinen großen Bruder sagt, und dass es nicht immer leicht ist, mit dem Musiker verwandt zu sein, verriet er nun in einem Interview.