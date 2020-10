Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hat am Wochenende den Startschuss für den elektronischen Impfpass (e-Impfpass) gegeben. Die rechtlichen Grundlagen seien bereits geschaffen worden, das Pilotprojekt - das aufgrund der Corona-Krise vorgezogen wurde - werde in Kürze starten, so Anschober am Sonntag in einer Aussendung.