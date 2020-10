Mit 2,79 Sekunden Rückstand verpasste Marco Schwarz als 39. den zweiten Lauf. „Für mich ist es eine Katastrophe“, gestand der 25-Jährige, der mit hohen Erwartungen gestartet war. „Es war von oben weg nicht optimal. Ich bin nicht so richtig ins Ziehen gekommen, habe nicht so das Gefühl aufgebaut. In den Steilhang hinein habe ich ein bissl die Schläge aufgenommen, nachher habe ich vielleicht die Spannung nicht ganz halten können.“