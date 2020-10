Ändert Schweden nach Monaten, in denen das Land im Norden an seinem Weg, auf die Eigenverantwortung der Einwohner zu setzen, nun doch seine Strategie? Wie Dr. Johan Nojd, Leiter der Abteilung für Infektionskrankheiten in Uppsala, in einem Gespräch mit dem britischen „Telegraph“ erklärte, arbeite man derzeit an einer Form des Lockdowns: „Es ist schon eine Lockdown-Situation, aber eher ein lokaler Lockdown.“