Zwei Tage nach seinem positiven Corona-Test ist Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) weiter wohlauf. „Er hat weiterhin keine Symptome“, sagte seine Sprecherin am Sonntag. Schallenbergs Kontaktpersonen seien in Absonderung, Testungen bei ihnen hätten bisher kein weiteres positives Ergebnis erbracht. Schallenberg gehe seiner Arbeit im Home-Office nach, sagte die Sprecherin. Es sei noch unklar, wie lange er in Heimquarantäne bleiben müsse.