Festhalten als „letzte Stufe“

„Unser Sicherheitsdienst ist verpflichtet“, so Wiener-Linien-Sprecherin Katharine Hersey gegenüber krone.at, „alle Personen unterwegs zu schützen. Wenn jemand die Hausordnung - wie die Mund-Nasen-Schutz-Tragepflicht - nicht einhält, suchen unsere KollegInnen in erster Linie den Dialog.“ Weigere sich jemand, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, so werde er der Station verwiesen. Reagiert eine Person aggressiv, wie es in diesem Fall laut der Sprecherin geschehen sei, so werde als letzte Stufe das Festhalten der Person bis zum Eintreffen der Polizei eingesetzt.