Gegen 3.30 Uhr am Sonntag bemerkten Anwohner in St. Michael einen lauten Knall. Flammen schossen aus zwei an der Straße geparkten Fahrzeugen empor. Die verdutzten Nachbarn verständigten sofort die Feuerwehr. Gemeinsam mit den Floriani aus Oberweißburg konnte die Feuerwehr St. Michael den Brand rasch löschen. Im Bereich der Brandstelle kam es auch zu einem Treibstoffaustritt in das angrenzende Erdreich, das abgetragen werden musste. Die Brandursache ist noch unbekannt. Die Schadenshöhe kann momentan nicht beziffert werden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.