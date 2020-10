Erhöhung des Arbeitslosengeldes, Maskenpausen und ein Rechtsanspruch auf Sonderbetreuungszeiten - das wären aus Sicht von AK-Präsidentin Renate Anderl wichtige Maßnahmen im Kampf gegen die pandemiebedingte Arbeitslosigkeit. Die Regierung müsste den gleichen Elan, den sie bei Maßnahmen zur Eindämmung des Virus an den Tag legt, auch am Arbeitsmarkt zeigen, meinte die Arbeiterkammer-Chefin am Sonntag in der ORF-„Pressestunde“.