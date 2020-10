Unheilschwanger rotieren schwere Stahlträger-Teile in der Luft, blicken zwei riesige Augen aus dem Dunkel ins Publikum, lacht Theresa Palfi als Julie mit blutendem Gesicht hysterisch in die Kamera (Video: Philipp Contag-Lada) - Regisseur Peter Wittenberg will alles, bloß keine Rummelplatz-Romantik für seinen „Liliom“.