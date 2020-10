Natalie Halla (44) ist eine international erfolgreiche Filmemacherin. Ihr Kinofilm „Life in Four Elements“ (2017) bekam weltweit Preise.„Nowhere“ (2019) erhielt den OÖ Integrationspreis. Nun hat die mutige Linzerin Neues im Köcher. „Ich will den Überlebenskampf von vier Völkern zeigen“, sagt Natalie Halla. Sie bereiste noch vor Corona die Mongolei, Namibia, Ecuador und auch die Insel Borneo.