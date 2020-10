E-Mobiliät mit Förderungen deutlich angekurbelt

„Mit den weiteren 40 Millionen Euro für die E-Mobilitätsförderung 2021 schaffen wir einen grünen Umbau“, erklärte Gewessler in der Aussendung. Mit den Förderungen werde die E-Mobilität deutlich angekurbelt. Die im September 2020 neu zugelassenen 1946 E-Pkw würden in Summe bereits rund neun Prozent aller neu zugelassenen Pkw in Österreich entsprechen.