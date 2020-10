In der Nacht auf Sonntag haben sich Unbekannte offenbar mit Spraydosen in einer Wohnanlage in Klagenfurt-Waidmannsdorf ausgetobt. Mehrere Garagentore, eine Wand sowie Fahrräder und Autos wurden mit der dunklen Farbe, mit Schimpfwörtern und Phrasen beschmiert. Die Polizei ermittelt.