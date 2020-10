1672 neue Coronavirus-Infektionsfälle hat der Krisenstab am Sonntag gemeldet (Stand 9.30 Uhr). Die meisten Fälle wurden in Wien (431) verzeichnet, dicht gefolgt von Niederösterreich mit 356 - hier wurde erneut ein starker Anstieg im Vergleich zum Samstag (266) und somit ein neuer Negativrekord verzeichnet. Vier Menschen sind in den vergangenen 24 Stunden im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben.