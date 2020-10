Der neue „Tatort“ aus der Schweiz greift die heftigen Unruhen der 1980er auf und zeigt, wie stark die Vergangenheit die Gegenwart bestimmen kann. Die Auftaktfolge „Züri brännt“ (20.15, ORF 2) bedeutet gleichzeitig den Auftakt für das Ermittlerinnen-Duo Carol Schuler und Anna Pieri Zuercher, die an ihrem ersten Arbeitstag mit einem Mordfall konfrontiert werden. „Die Zuschauer werden ein neues Team an einem neuen Ort entdecken“, so Zuercher.