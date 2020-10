US-Präsident Donald Trump macht weiter Stimmung gegen die Gouverneurin des Bundesstaates Michigan, die aus Sicht des republikanischen Staatschefs viel zu strenge Pandemie-Maßnahmen erlassen hat. „Ihr müsst eure Gouverneurin dazu bringen, euren Staat zu öffnen“, rief Trump am Samstag seinen Anhängern in der Stadt Muskegon zu. Daraufhin skandierten seine Anhänger: „Sperrt sie ein!“ Trump stimmte ebenfalls in den Chor ein und meinte: „Sperrt sie alle ein!“