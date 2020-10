Gegen 5 Uhr morgens kam die Frau nach Hause und geriet mit ihrem 28 Jahre alten Freund in einem Klagenfurter Mehrparteienhaus in einen Streit. Dabei griff sich die Frau, die mittelgradig alkoholisiert war, ein Messer und stach es dem Mann in den Oberarm. Daraufhin flüchtete der Klagenfurter aus der gemeinsamen Wohnung und verständigte seinen Bruder. Dieser wählte wiederum den Notruf.