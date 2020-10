Gegen 2.40 Uhr war der 17-Jährige mit dem Auto auf der Ehrwalderstraße von Lermoos in Richtung Biberwier unterwegs. Neben ihm befand sich auch seine 16-jährige Freundin im Auto. In einer leichten Rechtskurve geriet der Einheimische schließlich aufgrund eines Sekundenschlafes über den linken Fahrbahnrand hinaus und stieß frontal gegen die Mauer eines Hauses. Der 17-Jährige und seine Freundin mussten mit erheblichen Verletzungen von der Rettung ins Bezirkskrankenhaus nach Reutte gebracht werden. „Das Fahrzeug wurde erheblich beschädigt, am Haus konnten leichte Beschädigungen festgestellt werden“, heißt es seitens der Polizei.