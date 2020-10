New York war im Frühjahr Corona-Hotspot

Der Big Apple war im Frühjahr der Hotspot der Corona-Pandemie in den USA. Mehr als 23.800 Menschen in der Stadt starben an den Folgen einer Covid-19-Infektion. Mit Ausgangsbeschränkungen gelang es damals, die Ausbreitung des Virus einzudämmen. In den vergangenen Wochen stieg die Zahl der Infektionsfälle jedoch wieder stärker an.