Wir planen den Einsatz derzeit“, bestätigt Ärztekammer-Vizepräsident Christoph Fürthauer. In Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz will Fürthauer die mobilen Ärzteteams für Covid-Fälle wieder zurückholen. „Es wurden bereits entsprechende Gespräche geführt. Mit Mitte November starten wir. Ein genauer Zeitpunkt steht noch nicht fest“, so Fürthauer.