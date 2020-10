Nachdem die Dornbirner Admira (in der Vorarlberg-Liga) und SW Bregenz 1b (in der 4. Landesklasse) am vergangenen Wochenende erstmals Punkte abgeben musste, steht nur noch die Spielgemeinschaft Großwalsertal im Vorarlberger Fußball-Unterhaus mit blütenweißer Weste da. Die „Krone“ machte sich auf die Suche nach den Walser Erfolgsgeheimnissen - und wurde rasch fündig.