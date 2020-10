Herr Wöginger, die Opposition wirft besonders der ÖVP nicht erst seit der Corona-Krise vor, das Parlament zu missachten - etwa mit unzureichenden Anfragebeantwortungen oder kurzen Begutachtungsfristen. Ist das so?

Wöginger: Der Standort bestimmt den Standpunkt. Es ist das gute Recht der Opposition, da kritisch zu sein. Wir haben der Opposition in der Corona-Krise viel abverlangt, aber bemühen uns, dass wieder begutachtet wird und es keine Sammelnovellen mehr gibt.

Maurer: Ich sehe das auch nicht so. Es liegt ein bisschen in der Natur der Sache, dass eine Partei, die so lange wie die ÖVP regiert, eine andere Perspektive auf das Parlament hat als wir Grünen zum Beispiel.