Vor rund einem Jahr hat Ski-Superstar Marcel Hirscher seinen Rücktritt von der Weltcup-Bühne bekannt gegeben, doch ausgerechnet zum Saisonauftakt in Sölden meldete er sich am Samstag zurück. Allerdings nicht auf Skiern, sondern auf dem Motorrad! In der ORF-Show „Klein gegen Groß“ trat der Doppel-Olympiasieger gegen den 11-jährigen Fabio an - und erwies sich als fairer Verlierer.