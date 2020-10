Die Gemeinde Millstatt hat jetzt ihre eigene Tracht. Zu verdanken ist dies Carolin Berger, die mit ihrem Modewissen bereits am Life Ball sowie bei der Vienna Fashion Week überzeugen konnte. „Ich war viel in Wien unterwegs. Dann habe ich Millstatt mit den vielen jungen Kunstangeboten neu entdeckt. So wollte ich auch in meiner Heimat etwas kreieren“, erklärt die 34-Jähriger, die jetzt in der Villacher Modeschule CHS jungen Interessierten als Lehrerin ihr Designerwissen weitergibt. Als sie zu Ohren bekommen hatte, dass in Millstatt heuer Jubiläumsjahr ist, wollte die engagierte Modemacherin sofort ein Stück entwerfen. So kam ihr die Idee, eine Tracht zu schneidern.