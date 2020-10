In fünf Workshops erlangten die begeisterten Teilnehmer Grundkenntnisse in Sachen Umweltschutz und Sprechgesang, ehe es zur Tonaufnahme ging. In einem mobilen Studio im Keller des Jugendzentrums studierten die Burschen und Mädchen persönliche Strophen ein, die sie später im Musikvideo auch selbst präsentierten. „Die Örtlichkeiten für ihre persönliche Inszenierung in dem Dreh durften sich die Jugendlichen selbst aussuchen.“