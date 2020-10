Pilhatsch ist also mittendrin im Schwimm-Olymp in Budapest, ist Teil der Mannschaft von Superstar Katinka Hosszu. „Es ist eine Riesenehre hier dabei zu sein“, sagt die Steirerin, die in Ungarn - vergleichbar mit der letzten Fußball-Champions-League in Lissabon - in einer Schwimmblase lebt. „Wir haben kaum Kontakt zur Außenwelt. Unser Tagesweg beschränkt sich zwischen Hotel und Pool. Es herrscht Maskenpflicht. Erst kurz vor dem Sprung ins Wasser dürfen wir die Maske ablegen. Aber auch nur deshalb, weil wir vor dem Absprung zu den anderen Sportlern per Plexiglasscheibe abgetrennt sind.“ Es gibt eigene Essenszeiten im Hotel, an jedem Tisch sitzt nur eine Person. Alle fünf Tage müssen sich die Sportler testen lassen. „Es klingt alles etwas dramatisch, ist es aber nicht. Es ist mega spannend. Ich kann mich mit den Besten der Welt messen.“ Superstar Hosszu hat Pilhatsch schon besser kennen gelernt: „Von ihr kannst du nur extrem viel lernen!“