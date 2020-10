SSC Napoli hat in der italienischen Serie A zwei Wochen nach der von den Behörden verordneten Corona-Zwangspause, die eine Strafverifizierung nach sich gezogen hatte, auf dem Platz zurückgeschlagen. Die Süditaliener behaupteten am Samstag mit einem 4:1-Kantersieg gegen Atalanta Bergamo ihre sportlich makellose Bilanz von drei Siegen in drei Ligaspielen.