2013 kaufte er per Zufall seinen ersten Lamborghini für Rennen und feierte erste Erfolge. 2014 läutete überrraschend das Handy: Das Lamborghini-Werk in Bologna rief an: „Gottfried, stell ein Budget zusammen und leite unser Team“, hieß es aus Italien. „Wir waren von Anfang an Teil der Lamborghini-Familie. Diese Bindung ist wie eine Ehe“, so Grasser, der mittlerweile auch ein eine Werkstatt samt drei Autos in Florida hat.