Der Aufstieg in die Zweite Liga ist in St. Anna dennoch kein Thema. „Organisatorisch und finanziell ist das nicht zu stemmen“, so Weidinger. Coach Kocijan bleibt trotzdem motiviert. Und jagt seinen nächsten Meistertitel. Elf Stück hat er in seiner Karriere als Trainer und Spieler gesammelt. Gelingt das Dutzend, würde St. Anna am Sportplatz wohl eine Party feiern, die die Toten auferstehen lässt.