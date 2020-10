PS: Von Pause will Andreas Vitásek jetzt nichts mehr wissen. Schon gar nicht von Pension, die er 2021 antreten könnte, denn am 1. Mai wird er 65. „Es war eigentlich so, bevor dieses blöde Virus aufgetaucht ist, dass ich mir vorgenommen hatte, mich bei meinem 65er mit Reisen zu belohnen. Das habe ich praktisch ungewollt vorgezogen, nur kann ich leider nicht herumfahren.“ Und sonst? „Von Pension ist insofern keine Rede, weil man ja davor von seiner Versicherung ein Schreiben mit dem Betrag bekommt, den man erhält, wenn man in Pension geht. Dann schaut man sich diesen Betrag an, lächelt leise ...“ Und? „Und man beschließt, weiterzuarbeiten.“