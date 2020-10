Nach dem positiven Testergebnis von Außenminister Alexander Schallenberg teilte das Kanzleramt am Samstagabend mit, dass alle anderen Regierungsmitglieder negativ auf das Coronavirus getestet wurden. Die Tests waren vorsichtshalber durchgeführt worden, nachdem Schallenberg am Mittwoch am Ministerrat und am Nationalratsplenum teilgenommen hatte.